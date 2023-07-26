Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метал, який обрали, мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент "Батьківщини-матері".

Сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну – з металургійного комбінату "Запоріжсталь". Однак партія, що надійшла із "Запоріжсталі", показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

Там також наголосили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту.

Передісторія

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо.

Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.