У Києві відкриють 70-й сезон руху поїздів дитячої залізниці

Про це інформує Укрзалізниця.

На відкритті столичної дитячої залізниці будуть фотозони, локації з майстер-класами та залізничною амуніцією. Також відбудуться концерт та освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де представлять навчальні заклади залізничного профілю.

На дітлахів чекають аніматори та розіграш призів.

Урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці в Сирецькому парку, що на вулиці Парково-Сирецька, 4 - розпочнеться о 10:00.

Відвідувачів чекатимуть на станції Київ-Пасажирський дитячий.

Містянам і гостям радять їхати кільцевою електричкою та виходити на станції Сирець.

Рух поїздів:

у червні, липні, серпні - з четверга по неділю;

у квітні, травні, вересні, жовтні - вихідними.

Графік роботи:

четвер, п'ятниця - з 11:10 до 17:10;

субота, неділя - з 10:30 до 18:50.

Квитки:

загальний вагон: дорослий - 100 грн, дитячий - 50 грн;

ретровагон: дорослий - 120 грн, дитячий - 60 грн;

вагон класу люкс: дорослий - 150 грн, дитячий - 100 грн;

відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці - 40 грн;

відвідування виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки - 50 грн.

До Великодня, 16 квітня, й травневих свят Укрзалізниця анонсувала додаткові потяги з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рогу, Ковеля, Дніпра, Харкова.