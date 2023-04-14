У Києві відкриють 70-й сезон руху поїздів дитячої залізниці
У суботу, 15 квітня, відбудеться урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці
Про це інформує Укрзалізниця.
На відкритті столичної дитячої залізниці будуть фотозони, локації з майстер-класами та залізничною амуніцією. Також відбудуться концерт та освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де представлять навчальні заклади залізничного профілю.
На дітлахів чекають аніматори та розіграш призів.
Урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці в Сирецькому парку, що на вулиці Парково-Сирецька, 4 - розпочнеться о 10:00.
Відвідувачів чекатимуть на станції Київ-Пасажирський дитячий.
Містянам і гостям радять їхати кільцевою електричкою та виходити на станції Сирець.
Рух поїздів:
- у червні, липні, серпні - з четверга по неділю;
- у квітні, травні, вересні, жовтні - вихідними.
Графік роботи:
- четвер, п'ятниця - з 11:10 до 17:10;
- субота, неділя - з 10:30 до 18:50.
Квитки:
- загальний вагон: дорослий - 100 грн, дитячий - 50 грн;
- ретровагон: дорослий - 120 грн, дитячий - 60 грн;
- вагон класу люкс: дорослий - 150 грн, дитячий - 100 грн;
- відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці - 40 грн;
- відвідування виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки - 50 грн.
До Великодня, 16 квітня, й травневих свят Укрзалізниця анонсувала додаткові потяги з Києва до Одеси, Львова, Кривого Рогу, Ковеля, Дніпра, Харкова.
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