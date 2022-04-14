У Києві відновлюють надання планової стоматологічної допомоги

Про це повідомила КМДА.



"Містяни можуть лікувати та протезувати зуби, не очікуючи на гострий біль, а коли виникає необхідність. Для цього треба звернутися за адресами відділень, які працюють, але краще заздалегідь зателефонувати та визначитися з часом прийому", - зазначили в міській адміністрації.



Підрозділи КНП "Київська стоматологія" працюють із понеділка до п’ятниці о 10:00 - 16:00.



Лівий берег:

вул. А. Вербицького, 3-Б: платні стоматологічні послуги та міські цільові програми. Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти. Телефон: 044-564-61-84;

вул. А. Навої, 1: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт, рентгендіагностика. Телефон: 044-512-16-47.

вул. Пимоненка, 10-А: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентгендіагностика. Телефони: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;

вул. Маршала Малиновського, 9: невідкладна стоматологічна допомога, платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі. Телефон: 044-419-20-70;

просп. Перемоги, 76: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт. Телефони: 097-284-47-99; 067-174-88-74;

вул. Кирилівська, 119/1: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефони: 093-579-11-93; 098-897-77-72;

вул. Львівська, 1/9: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефони: 044-452-34-23; 067-766-98-53;

вул. Гетьмана, 26/28: платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефон: 044-453-05-98.

"Безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога в Києві з перших днів широкомасштабної російської агресії надавалася безвідмовно в організованих для цього пунктах. На сьогодні в них проліковано вже понад 8 тис. містян", - зауважили в КМДА.

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