У Києві відновлюють надання планової стоматологічної допомоги
КМДА оприлюднила адреси, за якими в Києві можна отримати стоматологічну допомогу
Про це повідомила КМДА.
"Містяни можуть лікувати та протезувати зуби, не очікуючи на гострий біль, а коли виникає необхідність. Для цього треба звернутися за адресами відділень, які працюють, але краще заздалегідь зателефонувати та визначитися з часом прийому", - зазначили в міській адміністрації.
Підрозділи КНП "Київська стоматологія" працюють із понеділка до п’ятниці о 10:00 - 16:00.
Лівий берег:
- вул. А. Вербицького, 3-Б: платні стоматологічні послуги та міські цільові програми. Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти. Телефон: 044-564-61-84;
- вул. А. Навої, 1: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт, рентгендіагностика. Телефон: 044-512-16-47.
- вул. Пимоненка, 10-А: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, лікар-стоматолог, ортопед, рентгендіагностика. Телефони: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;
- вул. Маршала Малиновського, 9: невідкладна стоматологічна допомога, платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. Лікарі-стоматологи: хірурги, ортопеди, терапевти, дитячі. Телефон: 044-419-20-70;
- просп. Перемоги, 76: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, дитячий, ортодонт. Телефони: 097-284-47-99; 067-174-88-74;
- вул. Кирилівська, 119/1: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефони: 093-579-11-93; 098-897-77-72;
- вул. Львівська, 1/9: невідкладна стоматологічна допомога. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефони: 044-452-34-23; 067-766-98-53;
- вул. Гетьмана, 26/28: платні стоматологічні послуги та послуги за міськими цільовими програмами. Лікарі-стоматологи: хірург, терапевт, ортопед. Телефон: 044-453-05-98.
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