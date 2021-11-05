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У Києві викрили групу медиків, які продавали фейкові негативні тести на COVID-19

5 листопада, 2021 п'ятниця
21:33
Кримінал декларація, сімейний лікар

Київська міська прокуратура повідомила про підозру групі медиків, які продавали фейкові тести на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Група осіб, серед яких лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови, займалась продажем фейкових довідок з грудня 2020 по березень 2021. Слідство встановило, що шахраї продали не менше 19 підроблених документів. 

Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 грн.

Зараз членам угруповання обирають запобіжні заходи.

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