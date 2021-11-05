У Києві викрили групу медиків, які продавали фейкові негативні тести на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Група осіб, серед яких лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови, займалась продажем фейкових довідок з грудня 2020 по березень 2021. Слідство встановило, що шахраї продали не менше 19 підроблених документів.

Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 грн.

Зараз членам угруповання обирають запобіжні заходи.

Як повідомлялося раніше, у Києві п’ятьом людям повідомили про підозру за підробку COVID-сертифікатів.