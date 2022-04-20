У Києві внаслідок російських обстрілів 10 будинків знесуть, ще 100 під питанням, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті 10 будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, не підлягають реконструкції
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Близько 10 будинків, де пошкоджені несучі конструкції, будуть розбирати, оскільки вони не можуть бути відремонтовані. Ще по 100 будинках, які зазнали пошкоджень, наразі розраховують, яким чином їх можна відновити і відбудувати", – наголосив Кличко.
Він додав, що відновлювати інфраструктуру міста будуть намагатися якнайшвидше, у короткі терміни.
Загалом у столиці внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень та руйнувань близько 200 будинків.
- Нагадаємо, на повне розмінування Київщини необхідний рік.
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