На повне розмінування Київщини необхідний рік, – командир інженерно-саперного взводу
Олексій Герман зауважив, що передовсім зачищаються основні шляхи, населені пункти
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Герман додав, що без допомоги міжнародних експертів розмінування займе орієнтовно рік, якщо прибуде допомога, то процес значно пришвидшиться.
"Я з 2014 року на війні, проте такої щільності замінування не бачив.", – наголосив він.
Також командир зазначив: "Відомий карлик заявив, що може повторити захоплення. Ми усе вичистимо, окупанти знову підуть, і потрібно буде знову вичищати. То ж питання, чи треба зараз усе розміновувати, чи достатньо забезпечити основні шляхи просування".
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Додамо, на Київщині піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів, розмінування тривають. Усього за весь час розмінувальних робіт - 15 332 одиниць.
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