На повне розмінування Київщини необхідний рік, – командир інженерно-саперного взводу

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Герман додав, що без допомоги міжнародних експертів розмінування займе орієнтовно рік, якщо прибуде допомога, то процес значно пришвидшиться.

"Я з 2014 року на війні, проте такої щільності замінування не бачив. ", – наголосив він.

Також командир зазначив: "Відомий карлик заявив, що може повторити захоплення. Ми усе вичистимо, окупанти знову підуть, і потрібно буде знову вичищати. То ж питання, чи треба зараз усе розміновувати, чи достатньо забезпечити основні шляхи просування ".

Додамо, на Київщині піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів, розмінування тривають. Усього за весь час розмінувальних робіт - 15 332 одиниць.



