На Київщині піротехніки знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів, розмінування тривають, - ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



Як стало відомо, у Київській області продовжуються роботи з розмінування звільнених від росіян територій.

Піротехніки ДСНС упродовж минулої доби встигли обстежити та розмінувати населені пункти трьох районів Київщини.

Зокрема це містечка Бучанського району: Ворзель, Коцюбинське, Миколаївка, Калинівка, Небилиця, Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Макарів, Дмитрівка, Нова Гребля, Берестянка, Мироцьке, Берестянка.

А також Броварського району (Перемога, Лукаші, Лукянівка, Калинівка Залісся, Зоря, Богданівка) та Вишгородського району (Лютіж, Іванків, Сукачі, Сидоровичі, Кухарі, Заруддя).



За попередньою інформацією, за 16 квітня сапери знешкодили 495 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Усього за весь час розмінувальних робіт - 15 332 одиниць.



Київська ОВА нагадує місцевим жителям, що повертатися до своїх домівок ще зарано, на околицях все ще може бути небезпечно.

Розмінувальні роботи тривають.



Нагадаємо, що станом на 16 квітня на Сумщині рятувальники знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет