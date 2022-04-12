Знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет: піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Сумську область
На Сумщині триває розмінування околиць, рятувальниками знешкоджено вже 81 вибухонебезпечний предмет
Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
За попередньою інформацією, тільки за 11 квітня рятувальниками ДСНС знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет.
Окрім того у смт. Велика Писарівка виявлено та знешкоджено два осколковий бойових елементів 9Н210 і 20 мінометних мін ММ-120 мм. У Великописарівському районі - бойову частину Р-500 "Іскандер”, три осколкових бойових елементів 9Н235.
Щодо Конотопського району — виявили і знищили чотири артилерійські снаряди АС-30 мм, одну ТМ-62М, одну гранату УРГ-Н та дві У-МВЧ62.
У Сумському районі піротехніки знешкодили 39 артилерійських снарядів АС-125 мм, пороховий заряд - 1 укупорка, чотири вибухники В-429Е та два артилерійські снаряди АС-125 мм.
У Тростянці знищили одну ТМ-62П3.
Живицький закликає громадян бути обачними, ні в якому разі не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про їх виявлення екстренні служби за номерами 101 та 102.
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