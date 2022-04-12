Знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет: піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Сумську область

Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.



За попередньою інформацією, тільки за 11 квітня рятувальниками ДСНС знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет.



Окрім того у смт. Велика Писарівка виявлено та знешкоджено два осколковий бойових елементів 9Н210 і 20 мінометних мін ММ-120 мм. У Великописарівському районі - бойову частину Р-500 "Іскандер”, три осколкових бойових елементів 9Н235.



Щодо Конотопського району — виявили і знищили чотири артилерійські снаряди АС-30 мм, одну ТМ-62М, одну гранату УРГ-Н та дві У-МВЧ62.



У Сумському районі піротехніки знешкодили 39 артилерійських снарядів АС-125 мм, пороховий заряд - 1 укупорка, чотири вибухники В-429Е та два артилерійські снаряди АС-125 мм.



У Тростянці знищили одну ТМ-62П3.



Живицький закликає громадян бути обачними, ні в якому разі не наближатися до підозрілих предметів та повідомляти про їх виявлення екстренні служби за номерами 101 та 102.

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