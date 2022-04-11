Росіяни активно використовують на Харківщині міни відкладеної дії, - голова ОВА Синєгубов
Російські окупанти у Харківській області почали масово використовувати особливо небезпечні міни відкладеної дії
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, такі міни спрацьовують, коли їх зачіпає людина чи реагують на рух.
"Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні", - сказав Синєгубов.
Він закликав громадян бути вкрай обережними, не підходити до вибухонебезпечних предметів та не намагатися їх самостійно знешкодити.
- 10 квітня російські окупанти здійснили 66 обстрілів на Харківщині, 11 людей загинуло, серед них - одна дитина.
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