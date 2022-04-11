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Головна війна з Росією Росіяни активно використовують на Харківщині міни відкладеної дії, - голова ОВА Синєгубов

Росіяни активно використовують на Харківщині міни відкладеної дії, - голова ОВА Синєгубов

11 квітня, 2022 понедiлок
10:33
війна з Росією Увага міни

Російські окупанти у Харківській області почали масово використовувати особливо небезпечні міни відкладеної дії

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram. 

За його словами, такі міни спрацьовують, коли їх зачіпає людина чи реагують на рух.  

"Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні", - сказав Синєгубов. 

Він закликав громадян бути вкрай обережними, не підходити до вибухонебезпечних предметів та не намагатися їх самостійно знешкодити. 
 

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