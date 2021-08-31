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Головна Культура У Києві ввели мораторій на реконструкцію історичних будівель XIX-XX століть

У Києві ввели мораторій на реконструкцію історичних будівель XIX-XX століть

31 серпня, 2021 вiвторок
20:06
Культура Віталій Кличко

У столиці ввели мораторій на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель XIX-XX століть з метою унеможливлення їх знищення

Про це йдеться сайті Київради.

За словами заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, за останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам’яток та щойновиявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, але наразі включено лише 73 об'єкти. 

"Неможливо захистити будинки без статусу, досі 1 469 об’єктів не включені до реєстру, тому за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка на засідання Київради внесено цей проєкт рішення на тимчасову заборону (мораторій) на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель до повного дослідження та визначення історичної та культурної цінності цих об’єктів згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини". Історичні будівлі необхідно захистити від знищення, адже це архітектурна спадщина України", - повідомив він.

Рішення підтримали 99 депутатів Київської міської ради.

Зазначається, що рішення буде сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів, збереження історичної самобутності міста, захисту його традиційного характеру середовища, а також популяризації культурної спадщини.

 

  • Раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.

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Віталій Кличко
Київрада
Київ
новини Києва
мораторій
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