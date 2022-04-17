У Києві й Київській області послабили комендантську годину

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку", - наголосив він.



Віталій Кличко закликав українців дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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