У Києві й Київській області послабили комендантську годину
Від 17 квітня в Києві й на Київщині комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку", - наголосив він.
Віталій Кличко закликав українців дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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