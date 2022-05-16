Про це інформує КМДА.

Повідомляється, що в столиці з 16 травня відновили оплату паркування.

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Оплатити паркування наразі можна через сервіс безготівкової оплати паркування, який відновив свою роботу у застосунку "Київ Цифровий".

КМДА нагадує, що паркування, як і раніше, буде платним лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час доби у робочі дні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне.

За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. КМДА наголошує, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

У Києві з 16 травня послаблять обмеження на продаж алкоголю в закладах громадського харчування

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