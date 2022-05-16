У Києві з 16 травня відновили платне паркування
У столиці знову відновлять оплату за паркування. Під час повітряної тривоги водіїв-порушників штрафувати не будуть
Про це інформує КМДА.
Повідомляється, що в столиці з 16 травня відновили оплату паркування.
Відповідне рішення ухвалила Київрада.
Оплатити паркування наразі можна через сервіс безготівкової оплати паркування, який відновив свою роботу у застосунку "Київ Цифровий".
КМДА нагадує, що паркування, як і раніше, буде платним лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час доби у робочі дні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне.
За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. КМДА наголошує, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.
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