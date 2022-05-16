Про це інформує КМДА.

Повідомляється, що з 16 травня в столиці дозволять продаж алкоголю у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – коментує перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

КМДА наголошує, що продаж алкоголю в продовольчих магазинах можливий з 11:00 до 16:00.

Крім того, адміністрація столиці нагадує, що у Києві та області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00.

Громадський транспорт працює за наступним розкладом:

метрополітен – із 06:00 до 22:00

наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30

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