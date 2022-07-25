У Києві за тиждень подвоїлась кількість хворих на COVID-19
У Києві за тиждень на COVID-19 захворіло 245 людей, тоді як минулого тижня зафіксовано лише 112 випадків захворювання
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
За даними Департаменту, за минулий тиждень у Києві захворіло вдвічі більше людей порівняно з позаминулим.
"З 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245. Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - зазначила Гінзбург.
За словами директорки, попри складну безпекову ситуацію, викликану повномасштабним вторгненням Росії в Україну, центри продовжують вакцинувати мешканців міста.
"Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу", - сказала вона.
Також щеплення у Києві можна зробити у великих торговельних центрах "Гулівер", River Mall, універмазі "Україна" та інших.
Директорка Департаменту охорони здоров’я рекомендує носити маски у закритих приміщеннях, уникати великих скупчень людей, а за перших симптомів звертатися до лікаря.
"Проте навіть проведена вакцинація з дотриманням рекомендованих термінів не привід нехтувати добре знайомими, але трохи забутими заходами безпеки: за можливості уникаємо скупчення людей у закритих приміщеннях, в укриттях під час «тривоги» надягаємо медичні маски, слідкуємо за гігієною рук. Адже завдяки щепленням ви можете не відчути хворобу, але при цьому інфікуватимете людей поряд", - нагадала Гінзбург.
- Українці можуть вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою.
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