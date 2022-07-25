У Києві за тиждень подвоїлась кількість хворих на COVID-19

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За даними Департаменту, за минулий тиждень у Києві захворіло вдвічі більше людей порівняно з позаминулим.

"З 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245. Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - зазначила Гінзбург.

За словами директорки, попри складну безпекову ситуацію, викликану повномасштабним вторгненням Росії в Україну, центри продовжують вакцинувати мешканців міста.

"Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу", - сказала вона.

Також щеплення у Києві можна зробити у великих торговельних центрах "Гулівер", River Mall, універмазі "Україна" та інших.

Директорка Департаменту охорони здоров’я рекомендує носити маски у закритих приміщеннях, уникати великих скупчень людей, а за перших симптомів звертатися до лікаря.

"Проте навіть проведена вакцинація з дотриманням рекомендованих термінів не привід нехтувати добре знайомими, але трохи забутими заходами безпеки: за можливості уникаємо скупчення людей у закритих приміщеннях, в укриттях під час «тривоги» надягаємо медичні маски, слідкуємо за гігієною рук. Адже завдяки щепленням ви можете не відчути хворобу, але при цьому інфікуватимете людей поряд", - нагадала Гінзбург.

Українці можуть вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою.

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