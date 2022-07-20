Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, українці можуть вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою, якщо минуло щонайменше 4 місяці після останньої вакцинації.

"В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18–59 років із хронічними хворобами... Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози", - зазначають у міністерстві.

У дописі зазначається, що другий бустер можна вводити людям з інвалідністю та імуносупресією.

За даними міністерства, другу бустерну дозу вже застосовують у Канаді, Ізраілі, США, Великій Британії та Японії, її рекомендували вводити в країнах Європейського союзу.

В Україні отримати щеплення від COVID-19 можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

У Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

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