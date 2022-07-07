Про це Кавалері заявив на брифінгу в четвер, інформує "Європейська правда".

"Ми спостерігаємо нову хвилю випадків COVID-19 у багатьох державах по всій Європі. Сплеск захворюваності викликаний мутаціями BA.4 та BA.5 варіанту "Омікрон", які дуже легко передаються від людини до людини", – зазначив Кавалері.

За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів, згадані мутації вже до кінця липня можуть стати панівними на території ЄС. І хоча поки немає свідчень, що вони призводять до важчої хвороби, "зростання поширення вірусу серед старшого населення вже призводить до тяжчих випадків" COVID-19.

Кавалері закликав зробити більш доступними бустерні дози вакцини проти коронавірусу, зокрема для людей віком від 60 років та всім, хто перебуває у групі ризику.

"Тоді як у ЄС розгортається нова хвиля (коронавірусу), вразливим групам важливо дотримуватися захисних заходів і не затягувати з вакцинацією", – наголосив він.

Більшість держав ЄС скасували майже всі коронавірусні обмеження, запроваджені ще у 2020 році, коли пандемія COVID-19 лише починалась. Але з поширенням більш заразного штаму "Омікрон", який люди переносять легше, захворюваність знову почала зростати.

Нагадаємо, 6 липня у трьох країнах Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу. Цього дня стало відомо, що впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%.

Через різке збільшення кількості захворювань, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.

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