Впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%
В останні дні у світі різко зростають темпи захворювання на коронавірус, що пов'язано з модифікацією штаму омікрон
Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
Він зазначив, що пов'язує різке збільшення захворюваності аж до 30% з поширенням підвидів омікрон-штаму і появою нових варіацій цього штаму.
- Нагадаємо, у трьох країнах Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу.
- Через різке збільшення кількості захворювань в країні, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.
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