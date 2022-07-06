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Впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%

6 липня, 2022 середа
20:22
Здоров'я Коронавірус

В останні дні у світі різко зростають темпи захворювання на коронавірус, що пов'язано з модифікацією штаму омікрон

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Він зазначив, що пов'язує різке збільшення захворюваності аж до 30% з поширенням підвидів омікрон-штаму і появою нових варіацій цього штаму.

  • Нагадаємо, у трьох країнах Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу.
  • Через різке збільшення кількості захворювань в країні, Кіпр повертає масковий режим з 8 липня.

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Світ
ВООЗ
Коронавірус
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