У Києві зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна" через повідомлення про замінування
У столиці станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна" зачинили на вхід та вихід
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як відомо, надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Наразі зачинено станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна".
"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - пишуть у пресслужбі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.57
Купівля 27.57Продаж 27.83
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.6
- Актуальне
- Важливе