У Києві зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна" через повідомлення про замінування

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



Як відомо, надійшов анонімний дзвінок про мінування.



Наразі зачинено станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна".



"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - пишуть у пресслужбі.















Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb