У Києві загорівся багатоповерховий будинок. Загинула людина
У суботу, 27 травня, у Києві внаслідок пожежі загинув чоловік
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа сталась у Святошинському районі Києва. Загорівся багатоповерховий будинок. Загорання виникло у квартирі на 4 поверсі. На місце прибули 18 рятувальників.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.
"Обставини цього трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи", - пише ДСНС.
- У центрі Києва вранці 11 квітня спалахнула пожежа в одному з корпусів Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе