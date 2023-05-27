У Києві загорівся багатоповерховий будинок. Загинула людина

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталась у Святошинському районі Києва. Загорівся багатоповерховий будинок. Загорання виникло у квартирі на 4 поверсі. На місце прибули 18 рятувальників.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

"Обставини цього трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи", - пише ДСНС.