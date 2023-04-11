Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"11 квітня о 09:41 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння в одному із приміщень на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. О 10:15 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Раніше про пожежу повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що полум'я спалахнуло в одному з корпусів Університету імені Карпенка-Карого.

"Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого" - написав він.