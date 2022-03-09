КМДА оприлюднила контакти безоплатних стоматологій та медзакладів для паліативних пацієнтів і відкрила гарячу лінію для онкохворих

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.



Гаряча лінія для консультацій онкохворих та їх родичів працює щоденно з 10:00 до 13:00 за телефоном: (044) 365 07 62



У Київському онкоцентрі працює відділення хімієтерапії денного стаціонару. Також надають допомогу амбулаторним пацієнтам.



"Київський онкоцентр продовжує надавати допомогу. Працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хімієтерапії денного перебування на 20 ліжкомісць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих", - йдеться у повідомленні.









Медичну допомогу паліативним пацієнтам тепер надають 13 лікарень, а не 6, як повідомлялось раніше.

Київська міська клінічна лікарня № 1 0445646534

Київська міська клінічна лікарня № 2 0993385038

Київська міська клінічна лікарня № 4 0442497825

Київська міська клінічна лікарня № 5 (ВІЛ/СНІД) 0444092088

Київська міська клінічна лікарня № 6 0444977949

Київська міська клінічна лікарня № 7 0674535633

Київська міська клінічна лікарня № 9 0444671631

Київська міська клінічна лікарня № 10 0445252090

Київська міська клінічна лікарня № 11 0445688086

Київська міська клінічна лікарня № 17 0445290277

Київська міська клінічна лікарня № 18 0442932428; 0507118963

Олександрівська клінічна лікарня 0509398993

Київський міський клінічний онкологічний центр 0677036070

вул. А. Навої, 1 (хірург, терапевт, дитячий) 0445121647

вул. Вербицького, 3-Б (Хірург, терапевт) 0445646184

вул. Харківське шосе, 121 щелепно-лицьове відділення КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія 0445611730

вул. Братиславська, 3 +380973668185

вул. Іллєнка, 69-А (Хірург, терапевт, дитячий) +380674493110

вул. Кирилівська 119/1 (Лікар стоматолог-хірург) із 11:00 до 16:00 +380935791193; +380988977772

Пацієнти із гострим зубним болем можуть звернутись за безкоштовною невідкладною допомогою у стоматологічні кабінети за такими адресами:Перед візитом до лікаря варто уточнити графік роботи, який може змінитись, оскільки місто живе в умовах воєнного стану.