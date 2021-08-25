У Києві затримали чоловіка, який погрожував підривом параду на День Незалежності

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



За даними слідства, зранку 22 серпня під час вживання алкогольних напоїв зловмисник з хуліганських мотивів подзвонив на гарячу лінію "1551" та заявив про наявність у нього зброї та вибухових речовин, а також про підготовку ним вибуху під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.



Вказано, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців "телефонного теориста", вдалося оперативно, того ж дня, встановити та затримати. Зброї чи вибухових пристроїв у нього не виявили.



Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



За вчинене останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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