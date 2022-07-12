У Києві затримали ексдепутата: вимагав $10 тис. за вплив на суддю
Колишній народний депутат вимагав у представника одного з підприємств $10 тис. за вплив на суддю
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в телеграм.
"Згідно з матеріалами слідства, колишній народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі $10 тис., обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Правоохоронці затримали чоловіка за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями. При цьому колишнього народного обранця впіймали на гарячому, тобто під час одержання частини хабаря у сумі 92 500 грн, зазначили в прокуратурі.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, слідчі дії тривають, додали у пресслужбі прокуратури.
За даними УП, йдеться про депутата "Народно-демократичної партії" Артура Білоуса.
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