Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в телеграм.

"Згідно з матеріалами слідства, колишній народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі $10 тис., обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці затримали чоловіка за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями. При цьому колишнього народного обранця впіймали на гарячому, тобто під час одержання частини хабаря у сумі 92 500 грн, зазначили в прокуратурі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, слідчі дії тривають, додали у пресслужбі прокуратури.

За даними УП, йдеться про депутата "Народно-демократичної партії" Артура Білоуса.

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