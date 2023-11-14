У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
У вівторок, 14 листопада, в Дніпровському районі Києва було знайдено 20 кг ртуті
Про це пише ДСНС.
"О 12:52 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо місткості з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановило, що в металевій ємності міститься близько 20 кг ртуті", - пише ДСНС.
Зазначають, що ртуть було герметично запаковано та передано для подальшої утилізації.
"Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці", - додали в ДСНС.
- Увечері в неділю, 12 листопада, в українській столиці сталося загоряння складу, де зберігаються будівельні матеріали. Промисловий об'єкт розташований на вулиці Бориспільська, що в Дарницькому районі.
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