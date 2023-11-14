У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій

Про це пише ДСНС.

"О 12:52 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо місткості з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановило, що в металевій ємності міститься близько 20 кг ртуті", - пише ДСНС.

Зазначають, що ртуть було герметично запаковано та передано для подальшої утилізації.

"Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці", - додали в ДСНС.