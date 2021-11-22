У київській мечеті Ар-Рахма відкриють центр вакцинації
У мечеті Ар-Рахмав Києві за адресою вул. Лук'янівська, 46 відкриють центр вакцинації населення від COVID-19
Про це повідомляє сайт МОЗ.
Центр вакцинації працюватиме щодня з 9:00 до 16:00. Щепитись у цьому центрі зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком від 12 років за наявності у них усіх потрібних щеплень згідно із календарем профілактичної вакцинації.
Відкриття центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма заплановане на 11:00 вівторка, 23 листопада. У відкритті візьмуть участь перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда та Шейх Хасан Ахатов імам-хатиб мечеті "Ар-Рахма".
У МОЗ зазначили, що вакцинуватися людей закликають представники різних релігійних організацій України - верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав, архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря (Православна Церква України) Лаврентій, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній, головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович, голова Ради Федерації єврейських громад в Україні Рабин Майєр Цві Стамблер та інші релігійні лідери.
Раніше, 7 листопада 2021 року, в Києві відкрили центр вакцинації у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви.
- Нагадаємо, упродовж тижня 15-21 листопада частка повністю вакцинованих українців збільшилася з 21% до 23%.
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