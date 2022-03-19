У Київській області оголосили терміни комендантської години на 19 березня

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.



"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони направлені на безпеку мешканців регіону", - написав він.



Комендантська година діятиме з 20:00 19 березня до 7 ранку.



"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи", - повідомив Павлюк.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb