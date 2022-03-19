У Київській області оголосили терміни комендантської години на 19 березня
У Київській області з 19 до 20 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.
"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони направлені на безпеку мешканців регіону", - написав він.
Комендантська година діятиме з 20:00 19 березня до 7 ранку.
"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи", - повідомив Павлюк.
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