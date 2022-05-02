У Київській області зареєструвалося понад 240 тис. внутрішніх переселенців
Найбільше вимушених переселенців у Київській області зареєструвалося в Білоцерківському, Обухівському та Бориспільському районах.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.
"На Київщині зареєструвалися понад 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше вимушених переселенців - в Білоцерківському, Обухівському та Бориспільському районах. Це близько 150 тисяч людей. Серед них – літні люди та діти", – написав він.
Реєстрація внутрішньо переміщеним особам дасть змогу отримати державну допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого або 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю.
Нагадаємо, держава планує надати понад 53 тис. квартир для 186 тис. вимушених переселенців.
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