У Київській області зареєструвалося понад 240 тис. внутрішніх переселенців

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



"На Київщині зареєструвалися понад 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше вимушених переселенців - в Білоцерківському, Обухівському та Бориспільському районах. Це близько 150 тисяч людей. Серед них – літні люди та діти", – написав він.



Реєстрація внутрішньо переміщеним особам дасть змогу отримати державну допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого або 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю.



Нагадаємо, держава планує надати понад 53 тис. квартир для 186 тис. вимушених переселенців.



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