У київському метро затримали пасажира з гранатою в кишені

Про це поінформували в ГУ нацполіції Києва.

Правоохоронці столичного метро затримали підозрілого чоловіка: пасажир станції "Мінська" ніс у кишені гранату "Ф-1" та запал до неї.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний уродженець Одеської області", - ствердили в пресслужбі.

Так, чоловікові повідомили про підозру за статтею ККУ ч. 1 ст. 263 (зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). А стаття санкції передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.