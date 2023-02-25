У київському метро затримали пасажира з гранатою в кишені
У Києві на станції метро "Мінська" правоохоронці вилучили в пасажира гранату "Ф-1" та запал до неї, чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами
Про це поінформували в ГУ нацполіції Києва.
Правоохоронці столичного метро затримали підозрілого чоловіка: пасажир станції "Мінська" ніс у кишені гранату "Ф-1" та запал до неї.
"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала злочин. Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний уродженець Одеської області", - ствердили в пресслужбі.
Так, чоловікові повідомили про підозру за статтею ККУ ч. 1 ст. 263 (зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). А стаття санкції передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- Нагадаємо, у Дніпрі працівники комунальних служб знайшли у сміттєвому баці пакет із мінами, гранатами та шашками-детонаторами.
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