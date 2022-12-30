Комунальники Дніпра знайшли в сміттєвому баці міни, гранати та тротилові шашки

Про це поінформував мер Дніпра Борис Філатов.

"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий рік особливі подарунки", - написав міський голова.

Він повідомив, що на вулиці Сєченова комунальники знайшли у сміттєвому баці мішок гранат, мін та тротилових шашок.

"Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання.За пильність.Ви молодці. Без вас нікуди", - написав Борис Філатов.

Нагадаємо, 14 грудня Еспресо.Захід поінформувало, що правоохоронці затримали прикарпатця, який зберігав набої та гранати, аби надалі продати їх. Чоловіку уже повідомили про підозру, за скоєне він може відсидіти за ґратами сім років

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