Комунальники Дніпра знайшли в сміттєвому баці міни, гранати та тротилові шашки
У Дніпрі працівники комунальних служб знайшли у сміттєвому баці пакет із мінами, гранатами та шашками-детонаторами
Про це поінформував мер Дніпра Борис Філатов.
"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий рік особливі подарунки", - написав міський голова.
Він повідомив, що на вулиці Сєченова комунальники знайшли у сміттєвому баці мішок гранат, мін та тротилових шашок.
"Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання.За пильність.Ви молодці. Без вас нікуди", - написав Борис Філатов.
- Нагадаємо, 14 грудня Еспресо.Захід поінформувало, що правоохоронці затримали прикарпатця, який зберігав набої та гранати, аби надалі продати їх. Чоловіку уже повідомили про підозру, за скоєне він може відсидіти за ґратами сім років
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