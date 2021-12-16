У кінці року державний борг України становитиме майже 2,64 млрд грн, - Гетманцев

Про це повідомляє Укрінформ.

"За 10 місяців з початку року показники держборгу у гривні, держборгу на душу населення, держборгу до ВВП знизилися. Держборг у гривні знизився на 4,4%, або на 113,3 млрд грн. У валютному еквіваленті держборг зріс на 2,6%, або на $2,38 млрд. Основна причина таких різноспрямованих тенденцій - зміцнення курсу гривні щодо долара за відсутності значних обсягів розміщення нового держборгу для фінансування дефіциту бюджету", - зазначив Гетманцев.

За оцінками комітету ВР станом на 31 грудня 2021 року державний борг у гривневому еквіваленті становитиме близько 2 640 млрд грн, або 52,3% ВВП.

"Підсумкова цифра держборгу багато в чому залежатиме від того, чи Мінфін використовуватиме для фінансування дефіциту залишок від розподілу СПЗ (спеціальних прав запозичення, - ред.) чи обійдеться борговими інструментами", - підкреслив Гетманцев.

За словами Гетманцева, за січень-жовтень 2021 року держборг на душу населення знизився на 3,8%. Співвідношення держборгу до ВВП зменшилось із 60,8% на кінець 2020 року до 48,3% ВВП на 31 жовтня 2021 року. Однак, темпи акумулювання держборгу під кінець 2021 року прискоряться.

Попри те, що очікується приріст держборгу, його динаміка залишиться стриманою. Як пояснив Гетманцев, цьому сприятиме відносна валютна стабільність, розподіл СПЗ МВФ на суму 1,9 млрд СПЗ, або $2,7 млрд, більшу частину яких станом на 1 грудня 2021 року використали на фінансування дефіциту держбюджету, а також менший, ніж планувалося, фактичний дефіцит бюджету і фіскальна консолідація (політика, націлена на скорочення дефіциту бюджету та скорочення накопичення боргу, - ред.) протягом більшої частини року.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року склав 2,55 трлн грн або $90,26 млрд.

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