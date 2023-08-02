Про це пише NewsMaker.

Коли поліція встановила місцеперебування авто та наздогнала його, водій відмовився зупинятися і по дорозі пошкодив ще два автомобілі. Про це повідомили у Генінспектораті поліції.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло о поліції 2 серпня близько 06:00.

Поліціянти, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Mercedes врізався у ворота посольства Росії в Кишиневі, а потім залишив місце аварії.

Згодом автомобіль виявили на трасі, що веде до міста Страшени. Однак коли поліція наздогнала водія авто та попросила його зупинитися, той продовжив рух і дорогою пошкодив ще дві машини.

Поліції вдалося зупинити порушника біля Страшени. У ДТП ніхто не постраждав.

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.