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Головна Світ В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція

В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція

30 липня, 2023 неділя
17:22
Світ Естонія

У столиці Естонії Таллінні затримали чоловіка, який уночі закидав посольство Російської Федерації яйцями

Про це інформує Postimes.

Зазначають, що в ніч на 30 липня чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну російського посольства у Таллінні. Він зробив це на очах у поліцейських.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці. Проти нього відкрили кримінальну справу. Інші подробиці наразі не розголошуються.

  • 17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.
Росія
Естонія
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