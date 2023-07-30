В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція

Про це інформує Postimes.

Зазначають, що в ніч на 30 липня чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну російського посольства у Таллінні. Він зробив це на очах у поліцейських.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці. Проти нього відкрили кримінальну справу. Інші подробиці наразі не розголошуються.