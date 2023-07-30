В Естонії чоловік закидав яйцями посольство РФ. Його затримала поліція
У столиці Естонії Таллінні затримали чоловіка, який уночі закидав посольство Російської Федерації яйцями
Про це інформує Postimes.
Зазначають, що в ніч на 30 липня чоловік 1977 року народження закидав яйцями стіну російського посольства у Таллінні. Він зробив це на очах у поліцейських.
Правоохоронці затримали чоловіка на місці. Проти нього відкрили кримінальну справу. Інші подробиці наразі не розголошуються.
- 17 червня уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України.
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