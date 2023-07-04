Про це інформує CGTN.

База резервуарів розташована в місті Чжухай і називається Jinwan "Зелений енергетичний порт" (Green Energy Port).

"Проєкт використовує найбільші у світі конструкції резервуарів для зберігання СПГ з доморощеними основними технологіями. Висота одного резервуара для зберігання становить 65,7 метра, що еквівалентно висоті Національного стадіону "Гніздо", – сказав менеджер Шен Байрен.

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Перша черга бази була введена в експлуатацію у 2013 році, забезпечуючи стабільну чисту енергію для району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао. Очікується, що п’ять надрозмірних резервуарів будуть введені в експлуатацію у 2024 році, коли база стане найбільшою базою зберігання і транспортування природного газу в Південному Китаї

Jinwan є одним з найскладніших проєктів резервуарів для зберігання скрапленого природного газу в Китаї через складні геологічні умови та вимоги до сейсмічного проєктування

"Команда подолала вузькі технічні проблеми при проєктуванні та будівництві резервуарів для зберігання в складних геологічних умовах за допомогою платформи цифрової розвідки, розумного будівельного майданчика, повністю автоматичного аргонодугового зварювання та інших ефективних методів управління та будівництва. Ми витратили лише 18 місяців, щоб завершити будівництво основного проєкту", – розповів керівник проєкту Engineering Procurement Construction Хань Сяокан.