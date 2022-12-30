У Китаї новим очільником МЗС став колишній посол у США Цінь Ган, який критикував Байдена, - Reuters
Уряд Китаю призначив нового міністра закордонних справ. Главою МЗС став посол у США Цінь Ган, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна
Про це повідомляє Reuters.
Китай призначив Цинь Гана, довіреного помічника президента Сі Цзіньпіна, своїм новим міністром закордонних справ.
Політик замінить 69-річного Вань І, який у жовтні був підвищений до посади у політбюро Комуністичної партії Китаю, очікується, що він відіграватиме більшу роль у зовнішній політиці.
Новий міністр Цинь Ган раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.
ЗМІ називають нового міністра представником китайських дипломатів-"вовків", які займають агресивну позицію на світовій арені стосовно інших держав. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.
Разом з тим його дипломатичний стиль вважається гнучкішим порівняно з його старшими колегами.
- 30 грудня голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели відеопереговори. Китайський лідер заявив, що країна готова бути глобальним партнером Росії на тлі "складної ситуації у світі".
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