Про це повідомляє Reuters.

Китай призначив Цинь Гана, довіреного помічника президента Сі Цзіньпіна, своїм новим міністром закордонних справ.

Політик замінить 69-річного Вань І, який у жовтні був підвищений до посади у політбюро Комуністичної партії Китаю, очікується, що він відіграватиме більшу роль у зовнішній політиці.

Новий міністр Цинь Ган раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.

ЗМІ називають нового міністра представником китайських дипломатів-"вовків", які займають агресивну позицію на світовій арені стосовно інших держав. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.

Разом з тим його дипломатичний стиль вважається гнучкішим порівняно з його старшими колегами.

30 грудня голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели відеопереговори. Китайський лідер заявив, що країна готова бути глобальним партнером Росії на тлі "складної ситуації у світі".

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