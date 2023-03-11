Про це пишуть Reuters.

Лі Цянь, колишній голова Комуністичної партії Шанхаю, в суботу вступив на посаду прем'єр-міністра Китаю. Зазначається, що на близького соратника президента Сі Цзіньпіна поклали відповідальність за відродження економіки, яка постраждала від трирічних обмежень у зв'язку з COVID-19.

Перед 63-річним Лі, якого вважають прагматичним і дружнім до бізнесу, стоїть складне завдання підтримати нерівномірне відновлення Китаю в умовах глобальних погодних умов і слабкої довіри серед споживачів і приватного сектору.

"Лі вступає на посаду на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом через низку питань, включаючи кроки США, спрямовані на блокування доступу Китаю до ключових технологій, а також у зв'язку з тим, що багато світових компаній диверсифікують ланцюги поставок, щоб хеджувати свої ризики в Китаї через політичні ризики та збої в роботі в епоху COVID", - зазначили журналісти.