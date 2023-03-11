У Китаї обрали нового прем'єр-міністра, якому доручено відновити економіку КНР, - Reuters
У суботу 11 березня Лі Цян, ексголова КПК Шанхаю, вступив на посаду прем’єр-міністра Китаю: депутати Всекитайських зборів народних представників затвердили його призначення
Про це пишуть Reuters.
Лі Цянь, колишній голова Комуністичної партії Шанхаю, в суботу вступив на посаду прем'єр-міністра Китаю. Зазначається, що на близького соратника президента Сі Цзіньпіна поклали відповідальність за відродження економіки, яка постраждала від трирічних обмежень у зв'язку з COVID-19.
Перед 63-річним Лі, якого вважають прагматичним і дружнім до бізнесу, стоїть складне завдання підтримати нерівномірне відновлення Китаю в умовах глобальних погодних умов і слабкої довіри серед споживачів і приватного сектору.
"Лі вступає на посаду на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом через низку питань, включаючи кроки США, спрямовані на блокування доступу Китаю до ключових технологій, а також у зв'язку з тим, що багато світових компаній диверсифікують ланцюги поставок, щоб хеджувати свої ризики в Китаї через політичні ризики та збої в роботі в епоху COVID", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, минулого дня депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки: це його третій термін поспіль.
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