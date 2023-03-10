Сі Цзіньпіна втретє обрали на посаду президента Китаю
Депутати Всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки: це його третій термін поспіль
Про результати виборів звітували в офіційному інформагентстві китайського уряду "Сіньхуа".
10 березня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР і головою Центральної військової комісії. Він отримав усі 2952 голоси.
Журналісти CNN зазначили, що Сі Цзіньпін став першим головою КНР, якого обрали на третій термін.
"У Китаї президентство - або "голова держави" китайською мовою - це здебільшого церемоніальний титул. Реальну владу мають глава партії та військових - дві ключові ролі, які Сі також обіймає і на які його було переобрано на ключовому з'їзді Комуністичної партії в жовтні. З усім тим, його перепризначення на посаду глави держави офіційно завершує його перехід у друге десятиліття при владі", - мовиться в тексті.
Зазначається, що переобрання відбулося на тлі ширшої перестановки керівних ролей у центральному уряді, або державній раді, та інших державних організаціях, що ще більше посилює і без того міцний контроль Сі Цзіньпіна над владними важелями.
За даними CNN, очікується, що Лі Цянь, один з найбільш довірених протеже Сі, буде обраний прем'єр-міністром Китаю в суботу, 11 березня.
- Нагадаємо, Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.
- Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін звинуватив Захід на чолі зі Сполученими Штатами Америки у "стримуванні та оточенні", що створює проблеми для розвитку КНР.
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