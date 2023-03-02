Про це, повідомила агенція Reuters із посиланням на чотирьох американських посадовців і джерела.

Консультації США із союзниками, які ще перебувають на ранньому етапі, мають на меті заручитися підтримкою низки країн – особливо тих, що входять до "Групи семи", аби скоординувати підтримку будь-яких можливих обмежень.

За словами співрозмовників Reuters, американські чиновники закладають основу для потенційних дій проти КНР із основною групою країн, які найбільше підтримують санкції, запроваджені проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Поки що незрозуміло, які саме санкції запропонують Сполучені Штати. За словами джерел Reuters, кроки Вашингтона ще не призвели до більш широкої згоди щодо будь-яких конкретних обмежувальних заходів проти Пекіна.

Reuters нагадує, що у спільній заяві лідерів G7 від 24 лютого – з нагоди першої річниці повномасштабної війни РФ – треті країни закликають "припинити надавати матеріальну підтримку російській війні, або ж зіткнутися із серйозними втратами".

Хоча Китай там не згадується, США того ж дня запровадили нові санкції проти деяких китайських компаній, звинувачених у допомозі Росії в обході обмежувальних заходів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.