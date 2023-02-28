США попередили Китай, що летальна допомога для РФ матиме для нього наслідки у світі

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

"Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України",- зауважив він.

Водночас, за його словами, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні". Бо в такому разі, продовжив Прайс, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу.