США попередили Китай, що летальна допомога для РФ матиме для нього наслідки у світі
Надання Китаєм будь-яких летальних систем Росії матиме трагічні наслідки та одразу викликає запитання з боку інших країн
Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.
"Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України",- зауважив він.
Водночас, за його словами, це також було б "дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні". Бо в такому разі, продовжив Прайс, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили.
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