Директор ЦРУ: США впевнені, що Китай розглядає відправку летальної допомоги Росії

Про це Вільям Бернс заявив в інтерв'ю CBS News, передає CNN.

"Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання", - ствердив він.

За словами директора ЦРУ, остаточне рішення ще не ухвалили, і США не мають доказів фактичного постачання зброї КНР Росії. Одночасно американська влада намагається стримати Китай від ухвалення такого рішення.