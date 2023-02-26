Директор ЦРУ: США впевнені, що Китай розглядає відправку летальної допомоги Росії
Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили
Про це Вільям Бернс заявив в інтерв'ю CBS News, передає CNN.
"Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання", - ствердив він.
За словами директора ЦРУ, остаточне рішення ще не ухвалили, і США не мають доказів фактичного постачання зброї КНР Росії. Одночасно американська влада намагається стримати Китай від ухвалення такого рішення.
- Нагадаємо, 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Пізніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги.
- 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
- Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії для підтримки її війни проти України.
- 24 лютого президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.
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