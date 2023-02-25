Байден: США відреагують, якщо Росія отримає летальну зброю від Китаю
24 лютого президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України
Про це Джо Байден заявив в інтерв'ю ABC News.
Президент США ствердив: якщо Росія отримає від Китаю летальну зброю для подальшого використання у війні в Україні, то Штати б "відповіли".
"Я мав дуже відверту розмову з президентом Сі минулого літа з цього питання. І я зауважив йому: пане президенте, це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - ствердив Джо Байден.
Американський президент, зокрема, нагадав Сі Цзіньпіну, як близько 600 приватних компаній залишили російський ринок – від McDonald's до Exxon, і так в усіх сферах.
"І я сказав: якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - додав він.
Так, за словами Джо Байдена, у США не бачили, аби КНР передала до РФ летальну зброю та "велика ініціатива" не очікується від Пекіна. Однак перетинання цієї "червоної лінії" означатиме, що Штати накладуть "такі самі суворі санкції як на тих, хто це вже зробив".
На уточнювальне запитання журналіста, чи означало б це серйозні наслідки, глава Білого дому сказав, що США "дали б відповідь".
- Нагадаємо, 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Пізніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги.
- 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
- Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії для підтримки її війни проти України.
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