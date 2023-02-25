Байден: США відреагують, якщо Росія отримає летальну зброю від Китаю

Про це Джо Байден заявив в інтерв'ю ABC News.

Президент США ствердив: якщо Росія отримає від Китаю летальну зброю для подальшого використання у війні в Україні, то Штати б "відповіли".

"Я мав дуже відверту розмову з президентом Сі минулого літа з цього питання. І я зауважив йому: пане президенте, це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні", - ствердив Джо Байден.

Американський президент, зокрема, нагадав Сі Цзіньпіну, як близько 600 приватних компаній залишили російський ринок – від McDonald's до Exxon, і так в усіх сферах.

"І я сказав: якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки", - додав він.

Так, за словами Джо Байдена, у США не бачили, аби КНР передала до РФ летальну зброю та "велика ініціатива" не очікується від Пекіна. Однак перетинання цієї "червоної лінії" означатиме, що Штати накладуть "такі самі суворі санкції як на тих, хто це вже зробив".

На уточнювальне запитання журналіста, чи означало б це серйозні наслідки, глава Білого дому сказав, що США "дали б відповідь".