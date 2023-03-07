Сі Цзіньпін звинуватив Америку у "стримуванні та оточенні" Китаю

Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, передає The Wall Street Journal.

"Західні країни на чолі зі США впроваджують проти нас всебічне стримування, оточення та придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - сказав він.

Як наголошує видання, звинувачуючи Вашингтон у термінах Холодної війни, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, властиву чиновникам нижчого рангу та державним ЗМІ. Таким чином, керівник Китаю намагається перекласти на Захід провину за власну політику, включаючи жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії, що послабили економіку.

Водночас Сі Цзіньпін закликав бізнесменів прагнути до збагачення з почуттям відповідальності, справедливості та співчуття.

"Найближчим часом ризики і виклики, з якими ми стикаємося, тільки зростатимуть і посилюватимуться", - додав він.