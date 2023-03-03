США внесли 37 російських і китайських компаній до торгового чорного списку
Сполучені Штати внесли до чорного списку торгівлі 37 компаній Китаю та Росії, зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил КНР
Про це поінформувало американське міністерство торгівлі, пише Reuters.
"Коли ми виявляємо організації, які становлять загрозу для національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб забезпечити можливість ретельного вивчення їхніх операцій", – заявила помічник держсекретаря Теа Кендлер.
Так, Сполучені Штати додають 37 організацій до свого чорного списку торгівлі. Це пов'язано з підтримкою військових Китаю та Росії, сприянню або участі в порушеннях прав людини в М'янмі та Китаї.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден оповістив американський Конгрес про те, що він продовжує на черговий річний термін дію санкцій проти Росії.
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