Байден продовжив на рік дію санкцій проти Росії за війну в Україні
Президент США Джо Байден оповістив американський Конгрес про те, що він продовжує на черговий річний термін дію санкцій проти Росії
Про це йдеться в посланні президента Конгресу США щодо продовження надзвичайної ситуації національного масштабу у зв’язку з подіями в Україні, повідомляє Укрінформ.
"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду РФ, включно із заявленою анексією Криму та застосування сили проти України продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США",- зазначається в посланні.
Тому, підкреслив президент, "я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію", оголошену виконавчим указом 13660 у зв’язку з подіями в Україні та санкції проти Росії.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе