Байден продовжив на рік дію санкцій проти Росії за війну в Україні

Про це йдеться в посланні президента Конгресу США щодо продовження надзвичайної ситуації національного масштабу у зв’язку з подіями в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси й інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду РФ, включно із заявленою анексією Криму та застосування сили проти України продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США",- зазначається в посланні.

Тому, підкреслив президент, "я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію", оголошену виконавчим указом 13660 у зв’язку з подіями в Україні та санкції проти Росії.