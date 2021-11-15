Коронавірус: у Китаї зафіксовано найбільший спалах штаму Delta
На північному сході Китаю зафіксували найбільший спалах COVID-19, спричинений штамом Delta
За період 17 жовтня - 14 листопада у Китаї діагностували 1308 випадків захворювань, що перевищило показник у 1280 заражень, зафіксований влітку.
Спалах, спричинений штамом Delta, зачепив 21 регіон Китаю.
Найбільша захворюваність зафіксована у місті Дальян на північному сході країни. У кількох містах поблизу Дальяна, зокрема в містах Дандон, Аншан та Шеньян, запровадили 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з Дальяну.
- Раніше, 3 листопада, повідомлялося, що в Китаї почався новий спалах коронавірусу, а влада держави запровадила нові карантинні обмеження.
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