Коронавірус: у Китаї зафіксовано найбільший спалах штаму Delta

Про це повідомляє Reuters.

За період 17 жовтня - 14 листопада у Китаї діагностували 1308 випадків захворювань, що перевищило показник у 1280 заражень, зафіксований влітку.



Спалах, спричинений штамом Delta, зачепив 21 регіон Китаю.



Найбільша захворюваність зафіксована у місті Дальян на північному сході країни. У кількох містах поблизу Дальяна, зокрема в містах Дандон, Аншан та Шеньян, запровадили 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з Дальяну.

Раніше, 3 листопада, повідомлялося, що в Китаї почався новий спалах коронавірусу, а влада держави запровадила нові карантинні обмеження.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb