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У Китаї почався новий спалах коронавірусу

3 листопада, 2021 середа
14:00
Світ коронавірус Китай

Китайські ЗМІ стурбовані ситуацією, а влада вводить жорсткі обмеження

Нова хвиля почалася 17 жовтня, повідомляє DW. 

Комітет охорони здоров'я КНР у середу опублікував статистику, що за вівторок було виявлено 93 нові випадки зараження, із них 35 - у місті Хейхе на північному сході Китаю. На цьому тижні у понеділок зафіксували 54 випадки, у неділю - 59, і 48 - у суботу.

З 17 жовтня було зареєстровано 500 нових заражень в 17 китайських провінціях і районах. Із них 426 - на півночі та північному сході країни в провінціях Ганьсу, Хейлунцзян і автономному районі Внутрішня Монголія.

Тим часом як територія розповсюдження інфекції розширюється, у Пекіні заразилося вже вісім людей. Це максимальний показник з середини січня.

Місцева влада радить жителям утриматися від поїздок за межі міста та відмовитися від проведення масових заходів. Пекінський аеропорт скасував половину запланованих рейсів.

З початку пандемії у материковому Китаї заразилось 97 423 особи, 4636 загинули, 91 787 - одужали.

Тим часом в Україні за минулу добу - 23 393 нових підтверджених випадків та 720 смертей.

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Китай
пандемія
Коронавірус
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