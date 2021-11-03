У Китаї почався новий спалах коронавірусу
Китайські ЗМІ стурбовані ситуацією, а влада вводить жорсткі обмеження
Нова хвиля почалася 17 жовтня, повідомляє DW.
Комітет охорони здоров'я КНР у середу опублікував статистику, що за вівторок було виявлено 93 нові випадки зараження, із них 35 - у місті Хейхе на північному сході Китаю. На цьому тижні у понеділок зафіксували 54 випадки, у неділю - 59, і 48 - у суботу.
З 17 жовтня було зареєстровано 500 нових заражень в 17 китайських провінціях і районах. Із них 426 - на півночі та північному сході країни в провінціях Ганьсу, Хейлунцзян і автономному районі Внутрішня Монголія.
Тим часом як територія розповсюдження інфекції розширюється, у Пекіні заразилося вже вісім людей. Це максимальний показник з середини січня.
Місцева влада радить жителям утриматися від поїздок за межі міста та відмовитися від проведення масових заходів. Пекінський аеропорт скасував половину запланованих рейсів.
З початку пандемії у материковому Китаї заразилось 97 423 особи, 4636 загинули, 91 787 - одужали.
Тим часом в Україні за минулу добу - 23 393 нових підтверджених випадків та 720 смертей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.4
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе