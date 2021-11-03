Захворюваність зростає: в Україні за добу виявили понад 23 тис. випадків СOVID-19, 720 смертей

Такими є відкриті дані Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано – 5 935 осіб;

▪️ летальних випадків – 720;

▪️ одужало – 11 937 осіб;

▪️ здійснено тестувань за добу – 157 503 (зокрема методом ПЛР – 73 461, методом ІФА – 21 106);

▪️ досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 979 086 осіб;

одужало – 2 466 674 особи;

летальних випадків – 69 447;

проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2024 випадки;

Вінницька область – 633 випадки;

Волинська область – 679 випадків;

Дніпропетровська область – 1935 випадків;

Донецька область – 1077 випадків;

Житомирська область – 660 випадків;

Закарпатська область – 330 випадків;

Запорізька область – 1558 випадків;

Івано-Франківська область – 486 випадків;

Київська область – 934 випадки;

Кіровоградська область – 119 випадків;

Луганська область – 569 випадків;

Львівська область – 1178 випадків;

Миколаївська область – 725 випадків;

Одеська область – 1858 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 975 випадків;

Сумська область – 1156 випадків;

Тернопільська область – 623 випадки;

Харківська область – 1374 випадки;

Херсонська область – 600 випадків;

Хмельницька область – 1084 випадки;

Черкаська область – 882 випадки;

Чернівецька область – 543 випадки;

Чернігівська область – 264 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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