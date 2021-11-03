Захворюваність зростає: в Україні за добу виявили понад 23 тис. випадків СOVID-19, 720 смертей
В Україні за добу, 2 листопада, виявили 23 393 нових випадки COVID-19 (з них 1 406 дітей та 421 медпрацівник)
Такими є відкриті дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано – 5 935 осіб;
▪️ летальних випадків – 720;
▪️ одужало – 11 937 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 157 503 (зокрема методом ПЛР – 73 461, методом ІФА – 21 106);
▪️ досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 979 086 осіб;
- одужало – 2 466 674 особи;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2024 випадки;
Вінницька область – 633 випадки;
Волинська область – 679 випадків;
Дніпропетровська область – 1935 випадків;
Донецька область – 1077 випадків;
Житомирська область – 660 випадків;
Закарпатська область – 330 випадків;
Запорізька область – 1558 випадків;
Івано-Франківська область – 486 випадків;
Київська область – 934 випадки;
Кіровоградська область – 119 випадків;
Луганська область – 569 випадків;
Львівська область – 1178 випадків;
Миколаївська область – 725 випадків;
Одеська область – 1858 випадків;
Полтавська область – 1127 випадків;
Рівненська область – 975 випадків;
Сумська область – 1156 випадків;
Тернопільська область – 623 випадки;
Харківська область – 1374 випадки;
Херсонська область – 600 випадків;
Хмельницька область – 1084 випадки;
Черкаська область – 882 випадки;
Чернівецька область – 543 випадки;
Чернігівська область – 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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