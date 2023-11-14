У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі

Про це пише Nature.

Зазначається, що робот використовує знайдені на Марсі ресурси для виробництва каталізаторів, які розщеплюють воду та вивільняють кисень. Окрім технологій виробництва кисню, це може допомогти в розробці інших каталізаторів, здатних синтезувати корисні ресурси на цій планеті.

Розробка проводилася на базі Університету науки та технологій Китаю в Хефеї. Вчені використовували машину розміром з холодильник з роботизованою рукою, щоб проаналізувати п'ять шматків ґрунту з Марсу або ж таких, що імітували його поверхню

Система на основі штучного інтелекту використовувала кислоту та луг для розчинення та відділення матеріалу, а потім аналізувала отримані сполуки. Після цього вони лягли в основу пошуку з понад 3,7 мільйона формул для хімічної речовини, яка може розщеплювати воду Червоної планети. Результатом став каталізатор реакції виділення кисню.

"Ми вважаємо, що наша машина може використовувати сполуки марсіанських руд без керівництва людини", - додав очільник дослідження, Цзюнь Цзян.

Зазначається, що якщо каталізатор, який може видобувати кисень із води, можна буде виготовити на Марсі, це усуне потребу в місіях, які перевозять такий каталізатор з Землі. Цзян каже, що на кожен квадратний метр марсіанського матеріалу система його розробки може виробляти майже 60 грамів кисню на годину.

"Робот може безперервно працювати роками", - додав він.