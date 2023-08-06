У Китаї внаслідок землетрусу 21 людина дістала поранення

Про це інформує Xinhua.

О 02:33 в неділю у повіті Пін'юань міста Тайчжоу східної китайської провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5. Станом на 07:00 унаслідок землетрусу постраждала 21 людина.

Також у зоні землетрусу зруйновано 126 будівель. Транспорт, зв'язок і електропостачання працюють нормально, не виявлено витоків на нафто- та газопроводів.

Водночас China Railway Beijing Group Co. зазначає, що понад 20 потягів із Пекіна, Тяньцізня та Цанчжоу було зупинено. Також призупинили роботу близько 30 поїздів на швидкісній залізниці Шицзячжуан-Цзінань.