У Китаї внаслідок землетрусу 21 людина дістала поранення
Уночі 6 серпня в східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 бала, унаслідок чого 21 людина дістала поранення
Про це інформує Xinhua.
О 02:33 в неділю у повіті Пін'юань міста Тайчжоу східної китайської провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5. Станом на 07:00 унаслідок землетрусу постраждала 21 людина.
Також у зоні землетрусу зруйновано 126 будівель. Транспорт, зв'язок і електропостачання працюють нормально, не виявлено витоків на нафто- та газопроводів.
Водночас China Railway Beijing Group Co. зазначає, що понад 20 потягів із Пекіна, Тяньцізня та Цанчжоу було зупинено. Також призупинили роботу близько 30 поїздів на швидкісній залізниці Шицзячжуан-Цзінань.
- 6 серпня стало відомо, що в Китаї після природних катаклізмів, які сталися минулого місяця, постраждали понад 16 мільйонів осіб, з них 147 людей загинули або зникли безвісти.
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