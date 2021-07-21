У Китаї залило 12-мільйонне місто Чженчжоу на Хуанхе: метро затопило, загинули 12 людей
21 липня потужна злива затопила провінцію Хенань, в її столиці вода стояла по пояс, а в метро мегаполіса вода піднялася у вагони
Про це розповідає Reuters.
Більше 10 тисяч військових і рятувальників в Китаї ліквідовують наслідки масштабної повені. У місті Чженчжоу жертвами сильних злив стали 12 осіб. Вони потонули в затопленому поїзді метро, коли підземні лінії залила вода. Ще п'ятеро пасажирів отримали травми.
Прогноз погоди обіцяє збільшення кількості дощів у Хенані на найближчі три дні.
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Міська влада Чженчжоу, міста з понад 12-мільйонним населенням на березі Хуанхе, заявила, що 12 людей загинули в затопленій лінії метро, тоді як понад 500 евакуювали в безпечне місце.
Відео у соцмережах у вівторок показало, як пасажири їздять в метро по груди у каламутній воді, а станція метро перетворюється на великий бурхливий басейн.
З найбільш затоплених районів міста евакуювали 200 тис. осіб.
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