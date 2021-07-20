Україну накриють грозові зливи, град та шквали, - Наталка Діденко попередила про погіршення погоди
В Україні 21 липня очікується зниження температури повітря, будуть дощі, шквали та град
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Україна 21 липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.
Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території.
Лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди.
Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22°C...+27°C.
Навіть на Одещині та Миколаївщині вже почне мінятися повітря у бік свіжішого.
Проте спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30°C...+34°C. 22-го липня спека впаде й там.
Київ завтра знову поливатиме дощами та гримітимуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20°C. Тобто, буде мокро, вітряно і свіжувато.
“Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, подумайте, як і на чому краще їхати у справах”, - наголосила пані Діденко.
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